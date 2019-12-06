Белгород, , 14:58 — REGNUM Весовым оборудованием оснастили все полигоны твёрдых коммунальных отходов Белгородской области. Это обеспечит полный контроль поступающих отходов. Кроме того, полигоны оснащены системами фото‑ и видеофиксации, чтобы оперативно контролировать объём поступающих отходов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Взвешивание мусора позволит формировать тариф на вывоз ТКО в соответствии с фактическим объёмом поступающих отходов от потребителей и контролировать остаточную ёмкость полигона. Половина полигонов снабжена весовыми платформами за счёт областных и муниципальных средств в рамках региональной программы по обращению с ТКО. Остальные объекты оборудованы за счёт средств эксплуатирующих их коммерческих предприятий. Все установки интегрированы в автоматизированную систему управления, данные из которой поступают региональному мусорному оператору.

На территории Белгородской области действует 14 полигонов.