Москва, , 13:34 — REGNUM Анонимность и отсутствие ответственности за свои высказывания в интернете выливается в травлю, которой подвержены не только простые граждане РФ, но и публичные лица. Об этом заявил художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный в ходе круглого стола по киберсталкингу в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

«Я с таким сталкиваюсь ежедневно и с приходом новой политики по демонизации цирка с животными это обострилось, потому что есть люди, которые руководят процессами, а есть люди, которые, к большому сожалению, в связи со своими данными психическими и прочими, легко подвержены… Угрозы и пожелания смерти я получаю фактически ежедневно», — заявил Запашный.

По его словам, он пытался лично бороться с ситуаций, но для этого сегодня практически нет инструментов.

«Основная проблема кроется в том, что получая новый инструмент в обществе, мы его изучаем некоторое время и потом только уже начинаем понимать очень разные стороны этого инструмента — в том числе если мы говорим об интернете, это действительно уникальный инструмент для общения. Но тем не менее есть негативные стороны, как мы видим — некоторые люди путают свободу слова со вседозволенностью», — считает Запашный.

В частности, по его словам, анонимность высказываний и отсутствие контроля за ними ведет к безответственному поведению граждан онлайн, в результате чего и появляется киберсталкинг.

«Бесконтрольность и анонимность позволяют людям делать абсолютно все, что угодно, создавать разные личности и не боятся ответственности, потому что ее нет», — подчеркнул Запашный.