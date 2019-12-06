Цхинвал, , 13:07 — REGNUM Военнослужащих ВС Южной Осетии подняли по тревоге в ходе учений. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Сообщается, что проверка состояния войск проходила в рамках недели боевой готовности, которую объявило военное ведомство Южной Осетии.

«В ходе учебной тревоги проводился комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности», — рассказали подробности в пресс-службе.

После сбора личного состава, подразделения выдвинулись в районы сосредоточения, куда им надлежит прибыть в случае тревоги.

Стоит отметить, что в Южной Осетии начался новый учебный год военной подготовки в рядах ВС. Подобные учения традиционно проходят в республике в начале декабря.