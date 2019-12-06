Ташкент, 6 декабря 2019, 12:18 — REGNUM Сотрудники государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана задержали женщину, которая пыталась незаконно вывезти на территорию Казахстана более 1 кг золота, спрятанного в подгузнике внука, сообщили 6 декабря в пресс-службе ведомства.
Во время досмотра таможенники обнаружили ювелирные золотые украшения общим весом 1,115 кг. В подгузнике двухлетнего ребенка были найдены 6 цепочек, 4 браслета и 1 кольцо. Общая сумма изделий составляет 334,5 млн сумов ($35,2 тыс.).
Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября сотрудники ГТК Узбекистана на таможенном посту «Джартепа» задержали женщину, которая пыталась провезти в подошве обуви ювелирные изделия весом 93 грамма.