Мадрид, , 11:56 — REGNUM Испанская студия Protocol Games планирует выпустить свою хоррор-игру Sonf of Horror на консолях. Об этом сообщила «Игромания» 5 декабря.

Игра выйдет на Xbox One и PS4 во втором квартале 2020 года. Вероятно, консольные версии проекта будут содержать все пять игровых эпизодов.

Напомним, Song of Horror — это приключенческая игра с элементами ужастика, разбитая на пять сюжетных эпизодов. Два из них уже вышли, а релиз третьего состоится 13 декабря 2019 года.

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