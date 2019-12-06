История вопроса

В 2018 году наука впервые стала национальным проектом федерального масштаба. Проект рассчитан на период до 31 декабря 2024 года. Планируемый объём финансирования в данный нацпроект на начальном этапе составляет около 635 млрд рублей. Основной целью нацпроекта "Наука" является нахождение России в пятёрке ведущих стран мира в сфере научных исследований и разработок.