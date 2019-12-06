Омск, 6 декабря 2019, 11:39 — REGNUM В рамках реализации нацпроекта «Наука» в Омске создадут научно-образовательный центр (НОЦ). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.
Основной задачей создаваемого центра назвали кооперацию научных и образовательных организаций с организациями реального сектора экономики.
Работа по подготовке программы деятельности НОЦ в регионе уже ведётся. Сформирована рабочая группа. Основными направлениями деятельности центра станут нефтехимия и новые материалы, высокотехнологичные компоненты и системы для производства, агробиотехнологии.
Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти назвали причины открытия в регионе «мирового» НОЦ.