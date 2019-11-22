Архангельск, , 19:57 — REGNUM Заместитель губернатора Архангельской области Алексей Никитенко пояснил экспертам и гостям II Международного форума «Ключевые тренды в композитах: наука и технологии» в МГТУ им. Н.Э. Баумана обоснованность создания НОЦ мирового уровня именно в Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

По словам Никитенко, для того, чтобы именно Архангельская область стала площадкой для проекта мирового уровня, есть все основания: регион является ключом к Северному морскому пути, а сам Архангельск — это крупнейший из городов российской Арктики и в мировой Арктике. Неоспоримым преимуществом замгубернатора назвал возможности Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.

«Сегодня необходима разработка широкого спектра материалов для Арктики, связанных с самыми разными направлениями — от морского судоходства и полярной авиации до жизнедеятельности человека. Необходимо создание одежды и предметов быта, которые используются в высоких широтах, фармакологии и так далее. Это адаптивные, композиционные материалы, модификация уже существующих материалов, создание интеллектуальных материалов и отработка новых подходов в их производстве и применении. Всё это может обеспечить САФУ имени М.В. Ломоносова. Отсюда следует, что размещение Арктического НОЦ целесообразно именно в Архангельской области», — заявил Никитенко.

Он также отметил, что история открытия, исследований и освоения Арктики богата масштабными событиями, именами, благодаря которым северная полярная область стала достаточно изученной, более доступной территорией планеты. Среди них — и научные теории в сфере полярных путешествий Михаила Ломоносова, а также особый вклад в освоение арктического шельфа России доктора наук, академика РАН и уроженца Архангельской области Николая Лаверова.

Помимо ученых и научных деятелей, освоением арктических территорий уже давно занимаются образовательные учреждения Архангельска — старейший в России Арктический морской институт им. В.И. Воронина, которому уже 237 лет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (90 лет) и Северный государственный медицинский университет (87 лет).

«Наши университеты во все времена работали в интересах развития Арктики в сфере судостроения, лесной отрасли, морских перевозок, на благо социально-экономической составляющей региона. Благодаря этому сформировались авторитетная научная и образовательная среда, школы и исследовательские центры, на площадке которых целесообразно продолжить развивать образовательные и исследовательские объединения, куда уже вложены большие знания, человеческие и материальные ресурсы», — отметил Алексей Никитенко.

Замгубернатора также напомнил, что федеральный вуз, расположенный в Архангельске, несколько раз становился площадкой для проведения масштабных международных конференций. Упомянул чиновник и проект «Арктический плавучий университет», благодаря которому регион позиционирует себя как центр экспедиционной деятельности в российской Арктике. «Арктический плавучий университет» уже совершил 12 научных экспедиций, его участниками стали студенты и исследователи не только со всей России, но и ряда зарубежных стран.

Создание НОЦ мирового уровня на базе САФУ станет еще одной площадкой для международного диалога в Арктике в области образования и науки, считают в правительстве региона.

«Научные центры САФУ проводят более 100 международных мероприятий ежегодно. Отмечу крупнейшие: Неделя арктической науки, состоявшаяся в мае 2019 года, и запланированный к проведению в 2020 году Всемирный конгресс социальных и гуманитарных наук об Арктике», — добавил Алексей Никитенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельск приступил к созданию арктического НОЦ еще в прошлом году, после того как президент РФ заявил о необходимости создания в стране как минимум 15 НОЦ мирового уровня. В этом году у архангельского проекта появился конкурент в виде Мурманска — новоиспеченный губернатор Чибис взялся за реализацию идеи и уже представил ее на суд главы государства. Один из главных доводов заполярного губернатора в пользу своего проекта — НОЦ для арктических нужд должен располагаться за Полярным кругом. Архангельск, в свою очередь, заручился поддержкой 46 партнеров, в числе которых Ненецкий АО, готовый предоставить свою заполярную территорию для отработки технологий.

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