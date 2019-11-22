Архангельск, 22 ноября 2019, 19:57 — REGNUM Заместитель губернатора Архангельской области Алексей Никитенко пояснил экспертам и гостям II Международного форума «Ключевые тренды в композитах: наука и технологии» в МГТУ им. Н.Э. Баумана обоснованность создания НОЦ мирового уровня именно в Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.
По словам Никитенко, для того, чтобы именно Архангельская область стала площадкой для проекта мирового уровня, есть все основания: регион является ключом к Северному морскому пути, а сам Архангельск — это крупнейший из городов российской Арктики и в мировой Арктике. Неоспоримым преимуществом замгубернатора назвал возможности Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.
Он также отметил, что история открытия, исследований и освоения Арктики богата масштабными событиями, именами, благодаря которым северная полярная область стала достаточно изученной, более доступной территорией планеты. Среди них — и научные теории в сфере полярных путешествий Михаила Ломоносова, а также особый вклад в освоение арктического шельфа России доктора наук, академика РАН и уроженца Архангельской области Николая Лаверова.
Помимо ученых и научных деятелей, освоением арктических территорий уже давно занимаются образовательные учреждения Архангельска — старейший в России Арктический морской институт им. В.И. Воронина, которому уже 237 лет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (90 лет) и Северный государственный медицинский университет (87 лет).
Замгубернатора также напомнил, что федеральный вуз, расположенный в Архангельске, несколько раз становился площадкой для проведения масштабных международных конференций. Упомянул чиновник и проект «Арктический плавучий университет», благодаря которому регион позиционирует себя как центр экспедиционной деятельности в российской Арктике. «Арктический плавучий университет» уже совершил 12 научных экспедиций, его участниками стали студенты и исследователи не только со всей России, но и ряда зарубежных стран.
Создание НОЦ мирового уровня на базе САФУ станет еще одной площадкой для международного диалога в Арктике в области образования и науки, считают в правительстве региона.
Как сообщало ИА REGNUM, Архангельск приступил к созданию арктического НОЦ еще в прошлом году, после того как президент РФ заявил о необходимости создания в стране как минимум 15 НОЦ мирового уровня. В этом году у архангельского проекта появился конкурент в виде Мурманска — новоиспеченный губернатор Чибис взялся за реализацию идеи и уже представил ее на суд главы государства. Один из главных доводов заполярного губернатора в пользу своего проекта — НОЦ для арктических нужд должен располагаться за Полярным кругом. Архангельск, в свою очередь, заручился поддержкой 46 партнеров, в числе которых Ненецкий АО, готовый предоставить свою заполярную территорию для отработки технологий.
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