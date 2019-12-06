Мванза, Танзания, , 11:20 — REGNUM Структура Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («Женщины-ООН») провела семинар с участием 225 влиятельных представительниц традиционных групп из девяти областей Танзании. Основной целью мероприятия стала помощь правительству Танзании в реализации международных и региональных целей развития и соглашений по искоренению гендерного насилия и обеспечению гендерного равенства в танзанийском обществе. Об этом передает газета Mtanzania.

Выступая на открытии семинара в городе Мванза, представитель Женщин-ООН в сфере образования и просвещения Люси Теша заявила, что проблемы гендерного насилия, подростковых беременностей и детских браков особенно остро стоят для танзанийского общества. По ее словам, основные причины распространенности данных проблем — племенные обычаи.

«Как организация Женщины-ООН, которая занимается вопросами расширения прав и возможностей женщин, мы видимо необходимость оказать поддержку правительству Танзании в устранении подростковых беременностей, гендерного насилия и детских браков, мы все знаем, что помимо внутренних стратегий, каждая страна должна отчитываться по достижению международных целей», — заявила Теша.

Для разрешения затруднений, возникших в ходе борьбы с названными проблемами, Теша призвала 225 представительниц различных племен из Мванзы, Таборы, Мары, Шиньянги, Симию, Кагеры, Катави, Гейты и Маньяры рассказать о своих племенных обычаях, а затем в ходе обсуждений принять решение, каким из них следует положить конец ради безопасности женщин.

«Как Женщины-ООН мы ожидаем, что эти влиятельные женщины возглавят процесс внутренних общественных изменений, что приведет к установлению равенства, прекращению детских браков и подростковых беременностей, а также к искоренению суеверий и колдовства», — отметила Теша.