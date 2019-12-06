Москва, , 10:48 — REGNUM Кунцевский суд Москвы приговорил блогера Егора Жукова к трём годам годам лишения свободы условно, передаёт 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Он признан виновным по уголовному делу по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Призывы к экстремистской деятельности в интернете»).

Суд установил, что в нескольких видеороликах на YouTube содержатся призывы к свержению действующей власти в России и препятствию ее деятельности.

Также Жукову запретили в течение двух лет вести канал на YouTube и других площадках.

Отметим, что суд при вынесении приговора учёл отсутствие у него судимости и положительные характеристики с места учёбы (Высшая школа экономики) и проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержать Жукова 6 декабря пришла многочисленная группа поддержки. В их числе актриса Чулпан Хаматова и музыкант Мирон Фёдоров (Оксимирон).

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