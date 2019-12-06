Москва, , 10:37 — REGNUM Читатели сетевых СМИ должны проходить авторизацию через портал госуслуг, чтобы оставлять комментарии к публикациям. Такое предложение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) изложено в письме директора ассоциации Владимира Зыкова главе Минкомсвязи Константину Носкову, передает 6 декабря RT.

После авторизации нести ответственность за содержание комментария будут их авторы, а не СМИ, говорится в письме. Сейчас пользователи могут выражать своё мнение о публикации, используя вымышленные имена, что иногда приводит к распространению недостоверной или запрещённой информации.

Ответственность в таких случаях несёт не пользователь, а СМИ. По закону изданию грозит штраф или даже прекращение деятельности. Зыков предлагает ввести авторизацию через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Таким образом, нести ответственность за оставленные комментарии будут граждане, а не СМИ», — говорится в обращении.

Читайте также: В России предложили наказывать СМИ за давление на судей