Сингапур, , 10:01 — REGNUM Посольство России в Сингапуре оказывает в оперативном порядке содействие экипажу арестованного в порту Сингапура судна «Севастополь». Об этом 6 декабря сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Сингапуре Сергей Новосельцев.

«По всем поступившим в посольство обращениям членов экипажа судна и судовладельца было оперативно оказано содействие в рамках полномочий, определенных российским законодательством», — приводит РИА Новости слова Новосельцева.

Также он рассказал, что посольство России находится в тесном контакте с властями Сингапура и руководством ОО СК «Гудзон» с самого начала возникновения конфликтной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Сингапура арестовали судно из РФ «Севастополь», которое попало под санкции США за долги перед портом, которые составляют почти 1 млн долларов и намереваются его продать. На борту «Севастополя» находятся 12 моряков из России.

Напомним, компания «Гудзон», а также судно «Севастополь» попали в список санкций минфина США в августе 2018 года. По мнению американских властей, корабли этой российской компании передавали КНДР нефтепродукты, что запрещено Совбезом ООН. При этом каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов экспертам ООН Вашингтон не представил.