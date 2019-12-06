Гуанчжоу, Китай, , 09:05 — REGNUM Таможня города Гунбэй провинции Гуандун на юге Китая изъяла 847 тонн контрабандной замороженной еды, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Считается, что это самая крупная партия, которая была изъята на одном судне за последние годы, сообщили в таможне. Таможня задержала судно 17 ноября. На его борту находилось 32 контейнера с 847 тоннами замороженных продуктов, включая куриных ножек. Трое подозреваемых были задержаны.

В полиции сообщили, что у подозреваемых при себе не было карантинных сертификатов и сертификатов происхождения груза. По данным на 20 ноября, таможня Гунбэя с начала года раскрыла 56 случаев контрабанды в общей сложности 8146 тонн замороженных продуктов.

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