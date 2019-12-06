Улан-Удэ, , 08:55 — REGNUM Половина из 328 работающих в настоящее время аптек в Бурятии может закрыться. Как написал на своей странице в «Фейсбуке» депутат регионального Заксобрания Михаил Гергенов, это может произойти из-за того, что они будут выведены с 2020 года из-под действия Единого налога на вменённый доход.

Им предложено перейти на общую систему налогообложения либо на упрощённую. Однако любой из вариантов предполагает многократный рост налоговой нагрузки. По словам депутата, одним из вариантов может стать снижение ставки по упрощённой системе (УСН), однако это «очень сложный вопрос, как и проблема с налогом на имущество, увеличивающимся в четыре раза для организаций с будущего года».

«Если мы уже в 2020 году не подготовимся к этому путём снижения УСН, имущественного налога, половина малого и среднего бизнеса Бурятии из работающих сейчас 28 000 субъектов исчезнет», — отметил он.

По его словам, уже создана рабочая группа по решению этого вопроса, к работе которой подключатся чиновники правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал сложившуюся ситуацию с лекарствами в аптеках. По его словам, регулирование рынка лекарств в стране пока недостаточно эффективно.

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