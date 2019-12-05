Москва, , 13:01 — REGNUM Регулирование рынка лекарств в России пока недостаточно эффективно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Говорят, когда иностранное было — работает. А наше не работает. Но здесь надо разбираться, что работает, а что нет. Экспертные консультации нужны», — заявил Медведев.

«Госрегулирование цен должно быть более гибким. На эту тему недавно подписал постановление правительства. Что происходит? Нужно постоянно перерегистрировать цены. Не потому что чиновникам хочет работать, а потому что если этого не делать, цены вылетят наверх. Мы эти цены давим — в ряде случаев по таким условиям не хотят работать производители. Надо с этим работать», — подчеркнул он.

Он указал, что «и в помине нет цели, чтобы иностранные препараты исчезли из аптек».

«То, что государство для себя закупает — это другая история. Там мы пытаемся производить национального производителя, если он производит качественные лекарства. Но вообще в аптеке должно быть всё что угодно. Есть только тонкость: надо стимулировать иностранные фирмы оставаться у нас», — указал Медведев.