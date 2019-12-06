Новосибирск, , 08:55 — REGNUM В Новосибирске начали собирать главную новогоднюю ёлку. Она будет установлена на площади перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета.

Уже установлен «скелет» новогоднего дерева, сообщают «Вести Новосибирск». Полностью собрать городскую ёлку планируют за три — пять дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основные новогодние праздничные мероприятия Новосибирска развернутся перед зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Центральной площадкой празднования Нового года станет Театральный сквер станет. Здесь установят главную ёлку и зальют каток.

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