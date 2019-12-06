Могадишо, , 08:37 — REGNUM К странам Восточной Африки приближаются два тропических циклона одновременно. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление метеорологических служб.

В соответствии с заявлением синоптиков, удара стихии ожидают в ночь с четверга, 5 декабря, на пятницу, 6 декабря, или в пятницу в течение дня.

По словам метеорологов, наиболее сильные разрушения ожидаются в регионе Пунтленд в Сомали. Также сильные дожди прогнозируют на юге Эфиопии, в Джибути, Руанде, Бурунди и Южном Судане.

Как отмечают эксперты, причиной образования двух циклонов стали климатические изменения, которые уже спровоцировали аномальные осадки в девяти странах Восточной Африки.

По информации телерадиокомпании, в результате сильных ливней и вызванных ими наводнений только в Кении и Уганде погибли 130 человек.