Новосибирск, , 05:28 — REGNUM Аномальное тепло обернулось для Новосибирска гололёдом. И если дороги немного спасает обработка противогололёдным реагентом, то пешеходам повезло гораздо меньше — тротуары превратились в настоящий каток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 7:00 утра 6 декабря температура воздуха в Новосибирске составляла +1 °С. По прогнозам Западно-Сибирского гидромета, сегодня в городе в первой половине дня временами осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололёд, ветер юго-западный 7−12 м/с, температура от — 1 до +1 °С, на дорогах сильная гололедица.

По данным мэрии Новосибирска, за минувшие сутки с городских дорог вывезено 11 463 кубометра снега и 31 кубометр грязи. Проводилась и очистка пешеходных переходов, тротуаров, пешеходных мостов.

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