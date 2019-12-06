Благовещенск, , 02:51 — REGNUM Амурчанка, получившая грант Росмолодёжи, открыла школу шитья для будущих мам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Социальный проект «Шью малышу» нацелен на поддержку беременных, оказавшихся в трудной ситуации. Идея проекта появилась в июне 2019 года, затем проект был защищён на форуме «Амур», который проходил в Хабаровском крае. Здесь инициативу поддержки беременных высоко оценили, вспоминает автор проекта «Шью малышу» Елена Щипцова.

«На реализацию проекта я получила грант от Росмолодёжи. Из федерального бюджета мне выделили 500 тысяч рублей из запрашиваемых 503. Но и этих денег достаточно, чтобы обучить шитью будущих мам. Выигранные средства потратила на покупку тканей, фурнитуры и набивочного материала, потому что помещение, где проходят занятия у меня уже было», — уточнила амурчанка.

Обучение в столице Приамурья начала только первая группа будущих мам. Занятия продлятся до мая, пока не истечёт срок действия проекта. За это время планируется обучить несколько групп беременных.

Как сообщало ИА REGNUM, с лидерами проектов президентских грантов встретился Сергей Кириенко.