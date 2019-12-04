Сочи, Краснодарский край, , 22:49 — REGNUM Лидеры 100 лучших проектов, получивших Президентские грантыв 2017 году, озвучили свои предложения по развитию некоммерческого сектора Сергею Кириенко.

Встреча первого заместителя главы Администрации президента и руководителейста лучших социальных проектов прошла 4 декабря в рамках Международного форума добровольцев в Сочи.

Фонд Президентских грантов организовал отдельную площадку для общения лидеров проектов на форуме в Сочи. В течение дня, 3 декабря, разделившисьна 10 групп, участники обсуждали будущее некоммерческих организацийи общественных инициатив, прорабатывали конкретные идеи по развитию третьего сектора.

На встрече с Сергеем Кириенко представители НКО предложили развивать обучающие программы для сотрудников третьего сектора, Интернет-площадки по поиску кадров, привлечению ресурсов, их общему пользованию.

Создать специальный портал, который будет содержать подробную информацию об эффективных социальных практиках и успешных НКО, являющимися авторами таких практик. Это было одно из предложений, сформулированных участниками встречи.

Сергей Кириенко отметил, что подобный портал, содержащий информациюо надежных НКО, мог бы быть очень полезен и для бизнеса.

«Зачастую бизнес хочет помогать НКО, однако не знает, кому можно доверять. И такой портал помог бы им сориентироваться», — уто он.

В сфере обучения, в частности, Евгений Иванов из проекта «Мы все —одна команда» попросил дать возможность руководителям проектов из топ-100 получать бесплатное дополнительное образование по аналогии с «Лидерами России».

Сергей Кириенко поддержал предложение и подчеркнул, что лидеры 100 лучших проектов могли бы сами записать онлайн-уроки на основе собственного опыта.

«Скорее всего это должно быть повышение квалификации для всей команды проекта, а не только руководителя. Возможно, стоит создать специальную обучающую программу, поэтому предлагаю вам продумать, каким должно быть это обучение», — отметил Сергей Кириенко.

Участники встречи также попросили первого заместителя руководителя администрации президента оказать им поддержку в их регионах.

«Включив наши проекты в список лучших социальных практик, Фонд президентских грантов выступает своего рода гарантом качества нашей деятельности. Однако, получив признание и поддержку на федеральном уровне, мы не получаем ее у себя в регионе, хотя именно она нам необходима для дальнейшей эффективной работы», — рассказала руководитель проекта «Ресурсный центр как инструмент развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» Елена Исаева.

Сергей Кириенко пообещал направить губернаторам письма с просьбой оказать всестороннюю поддержку организациям, чьи проекты вошли в список100 лучших практик.

Руководитель проекта «Золотые имена высшей школы» Елена Ляпунцовав своем выступлении отметила, что руководители проектов, вошедших в список 100 лучших, могли бы стать наставниками в социальном проектированиидля молодых и неопытных НКО.

В свою очередь, Сергей Кириенко добавил, что подобное наставничество также способствовало бы более быстрому и эффективному тиражированию лучших практик.

Все предложения, озвученные руководителями проектов, будут подробно изучены и проработаны.

Напомним, 14 октября Фонд президентских грантов подвел итоги независимой оценки проектов, поддержанных в 2017 году, и назвал 100 лучших практик2017 года.