Екатеринбург, , 23:51 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга продумала два варианта пользования единым проездным для школьников, включающим поездки в метро. Об этом сообщает «Новый день».

Как уточнил глава транспортного комитета Игорь Ощепков, в «Е-карте» можно прописать два тарифа — для метро и остальных видов общественного транспорта. В этом случае в метрополитене нужно обновить оборудование, чтобы такие проездные могли считываться.

Второй вариант — раздать школьникам две Е-карты. Впрочем, этот вариант обладает рядом неудобств, признали в мэрии.

Окончательной решение в мэрии примут позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Екатеринбурге лишили горожан возможности воспользоваться единым проездным на все виды транспорта в метро. Также в метрополитене повысили стоимость проезда до 32 рублей.

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