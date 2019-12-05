Москва, , 19:13 — REGNUM Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.

Напомним, нештрафуемый порог превышения скорости в настоящее время составляет 20 км/ч, но предлагается снизить его сперва до 10 км/ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решение по этому вопросу пока не принято.

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