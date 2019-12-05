Ейск, Краснодарский край, , 18:13 — REGNUM Житель Ейска, 96-летний Сергей Терлеев, согласился приехать в Москву на Парад Победы, на который его пригласил лично президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ветерана.

«Я хочу вспомнить нашу эпоху, как мы прожили эпоху и что пережили. Хочу там всё пережить заново», — сказал Терлеев.

По его словам, он начнёт собираться на Парад Победы, как только приглашение будет у него на руках. Он также отметил, что ещё ни разу не бывал на Парадах Победы в Москве, хотя регулярно участвует в таковых парадах в своём городе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ответ на рассказ волонтёров о ветеране из Ейска и его желании побывать на Параде Победы заявил, что лично приглашает 96-летнего мужчину посетить мероприятие.