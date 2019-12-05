Москва, 5 декабря 2019, 17:31 — REGNUM Масштабная проверка выполнения мусорной реформы пройдёт в России в будущем году, сообщила журналистам 5 декабря глава Росприроднадзора Светлана Родионова.
Напомним, в России проводится реформа обращения твёрдых коммунальных отходов. Комментируя ситуацию с реализацией преобразований, российский премьер-министр Дмитрий Медведев 5 декабря рассказал о сложностях этого процесса.
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