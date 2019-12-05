Москва, , 17:31 — REGNUM Масштабная проверка выполнения мусорной реформы пройдёт в России в будущем году, сообщила журналистам 5 декабря глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

Родионова «На следующий год мы планируем серьёзные и крупные проверки как региональных операторов, так и лиц, вовлечённых в эту реформу, но не являющихся операторами, также мест размещения и утилизации отходов».

Напомним, в России проводится реформа обращения твёрдых коммунальных отходов. Комментируя ситуацию с реализацией преобразований, российский премьер-министр Дмитрий Медведев 5 декабря рассказал о сложностях этого процесса.

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