Москва, 5 декабря 2019, 17:32 — REGNUM Роспотребнадзор выявил новый вид мошенничества — злоумышленники присылают москвичам по почте требования об уплате штрафов с подложными реквизитами. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.
Письма получают как физические, так и юридические лица. В уведомлениях говорится о якобы совершенном лицом правонарушении и необходимости выплатить штраф. Такие письма содержат недостоверные сведения о реквизитах для оплаты.
Как отметили в ведомстве, такой документ вряд ли может быть подлинным, если в отношении лица не проводились контрольно-надзорные мероприятия.
Роспотребнадзор уточнил, что при подозрении в недостоверности письма необходимо, в первую очередь, сообщать о подобных случаях через электронную форму «Прием обращений граждан» на официальном сайте управления. Если письмо действительно окажется ненастоящим, нужно обращаться в правоохранительные органы, чтобы привлечь мошенников к ответственности.