Москва, , 17:32 — REGNUM Роспотребнадзор выявил новый вид мошенничества — злоумышленники присылают москвичам по почте требования об уплате штрафов с подложными реквизитами. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

Письма получают как физические, так и юридические лица. В уведомлениях говорится о якобы совершенном лицом правонарушении и необходимости выплатить штраф. Такие письма содержат недостоверные сведения о реквизитах для оплаты.

«Один из территориальных органов федеральной службы выявил случаи получения физическими и юридическими лицами через АО «Почта России» постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора, содержащие недостоверные сведения о реквизитах для оплаты административных штрафов», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, такой документ вряд ли может быть подлинным, если в отношении лица не проводились контрольно-надзорные мероприятия.

Роспотребнадзор уточнил, что при подозрении в недостоверности письма необходимо, в первую очередь, сообщать о подобных случаях через электронную форму «Прием обращений граждан» на официальном сайте управления. Если письмо действительно окажется ненастоящим, нужно обращаться в правоохранительные органы, чтобы привлечь мошенников к ответственности.