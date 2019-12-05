Москва, , 17:12 — REGNUM Общественную палату РФ может возглавить Лидия Михеева. Сейчас она является заместителем секретаря, в состав Общественной палаты она вошла по президентской квоте. Она также возглавляет Исследовательский центр частного права при Президенте РФ.

Сопредседатель ЦШ ОНФ Елена Цунаева позитивно отзывается о возможном назначении.

«Я не могу не порадоваться этой идее, потому что активных, ответственных женщин с активной гражданской позицией на многих постах — в Совете федерации, в Государственной думе, в общественных движениях. От того, что ОП РФ может возглавить женщина, палоата не только не потеряет, а может быть даже и выиграет. Это будет первая в России женщина — секретарь Общественной палаты», — рассказала Елена Цунаева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Лидию Михееву я знаю как профессионального человека, с одной стороны, юриста — с одной стороны. С другой стороны — как общественного деятеля, который много сделал для того, чтобы нормативная база деятельности российских НКО была приведена в порядок. Мы с ней начали сотрудничать, когда я сама вошла в Общественную палату, Лидия Михеева. мне, как новому члену ОП РФ, предоставляла консультации и пояснения. Она всегда открыта для общения. профессиональна и очень системный человек. Все, что начинает, она доводит до конца, а это очень важное качество для общественника. В общественной жизни всегда бывает много идей, новых историй, и, чтобы довести их до конца, нужна твердая воля и понимание, как это сделать», — подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ.