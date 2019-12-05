Сочи, Краснодарский край, , 16:26 — REGNUM

Форум добровольцев завершился 5 декабря, в Национальный день волонтёра, торжественной церемонией награждения победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019». Всех волонтёров страны поздравил Президент РФ Владимир Путин.

«Волонтёрство важно всегда и везде, но в наше время особенно, потому что мы переживаем период бурного развития, новой технологической революции. Кажется, что машина может полностью заменить человека во всём. Искусственный интеллект в чём-то может быть эффективнее, но в нём нет того, что присуще человеку, — сердца, души, сострадания. У всех вас это особенно выражено, и это ценность для всего человечества», — сказал Президент РФ.

Владимир Путин также сделал «подарок» для всех волонтёров и объявил об увеличении грантового фонда конкурса «Доброволец России» в 2 раза — до 90 миллионов рублей.

Лучшей, по мнению экспертной комиссии, стала Инесса Клюкина из Республики Татарстан, автор проекта «Творческая инклюзивная студия «Э-моция». Она получила награду «Волонтёр года» из рук Президента России.

Девушка с самого детства не могла ходить из-за травмы спины и после пяти операций в 25 лет наконец смогла встать на ноги. Она всегда мечтала быть актрисой, ведущей или певицей, и даже принимала участие в конкурсе красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Жемчужина Татарстана». Именно любовь к творчеству и желание сделать что-то полезное для людей с инвалидностью подтолкнули Инессу к созданию инклюзивного проекта.

«Волонтёрство помогает мне поддерживать здоровье. У меня появилось желание просыпаться каждое утро. Сейчас я не прохожу специальное лечение, только занимаюсь пластикой и танцами во время театральных репетиций в проекте. Но мне говорят, что я стала лучше выглядеть, хотя я всю себя вкладываю в спектакли. Всё уходит на второй план, когда тебе действительно интересно жить», — рассказала Инесса Клюкина.

Премию в номинации «Вокруг меня» получила Ирина Стюфеева из Челябинской области. Проект «Сбор вторсырья в помощь безнадзорным животным» направлен на решение экологических проблем, связанных с раздельным сбором отходов: в назначенные дату и время участники приносят мусор, вырученные средства от сдачи вторсырья в переработку передаются в приют для животных на оплату услуг ветеринаров и покупку корма и лекарств. За 4 года было собрано около 52 тонн макулатуры и около 1 тонны пластика. На сцене Ирину поздравили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и заместитель председателя корпорации развития «ВЭБ.РФ», генеральный директор «Фонда развития моногородов» Ирина Макиева.

Статуэтку лучшего волонтёра в направлении «Смелые сердцем» вручили герой России, лётчик-космонавт, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский и герой России, пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов. Победителем стал Константин Мухомедьяров из Забайкальского края — руководитель проекта «Чита Поиск Пропавших Детей и Людей — поисковый отряд имени Кости Долгова». Отряд тесно сотрудничает с полицией, МЧС, ПСС, краевым уполномоченным по правам ребёнка. За пять лет волонтёры более 450 раз выезжали на поиски пропавших людей.

Проект Дмитрия Шубина (Свердловская область) «Твоя жизнь — Твоя ответственность: #ПройдиТестНаВИЧ!» стал лучшим в медицинском добровольчестве («Оберегая сердцем»). Волонтёра наградили министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников. Дмитрий организовал обучение студентов старших курсов Уральского государственного медицинского университета в Центре профилактики и борьбы со СПИД. После чего ребята стали в составе мобильных бригад проводить экспресс-тестирования и консультирования жителей по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров вручили награду победителю в номинации «Уверенные в будущем». Им стала Екатерина Родина из Псковской области. В рамках её патриотического проекта «Чтобы помнили…» более 6 тысяч человек приняли участие в интерактивных мероприятиях, посвящённых истории родного края и осмысленному подходу к пониманию «патриотизма». Волонтёры ведут системную работу по благоустройству воинских захоронений и актуализации их реестра, организовывают акции «Хлеб той зимы» и интерактивные площадки «Призывной пункт» и «Полевая почта», сопровождают военно-исторические реконструкции «Линии Сталина», «Невском пятачке» и многие другие события.

Лучших юных и взрослых добровольцев в социальной сфере («Рождённые помогать») объявили актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист Сергей Светлаков и общественный деятель, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. В возрастной категории «от 14 до 17 лет» победу одержала Эвелина Гурашкина (Краснодарский край) — вместе с друзьями она спасает исчезающих «средиземноморских черепах Никольского». Первое место среди старших завоевал проект из Калининградской области «Суп для людей: первичная и социально-правовая помощь людям без определённого места жительства и занятий». Его руководитель Мария Шпунтенкова в течение десяти лет организовывает бесплатные раздачи еды, лекарств и одежды бездомным.

Имена тех, кто завоевал «Народное признание», огласили руководитель исполкома Общероссийского Народного Фонда Михаил Кузнецов и заместитель исполнительного координатора программы «Добровольцы ООН» Тойли Курбанов. Заветные статуэтки по итогам пользовательского голосования на сайте добро.рф получили Владимир Смирнов (Ивановская область), Ирина Тарасова (Республика Мордовия), Ирина Коденко (Ростовская область) и Ольга Клюквина (Вологодская область).

Лауреаты конкурса «Доброволец России — 2019» получили гранты в размере до 2 миллионов рублей на развитие своих инициатив. В этом году на конкурс было подано более 28 тысяч проектов, в реализации которых задействовано более 560 тысяч человек. Номинации охватывают все направления волонтёрской деятельности: авторы лучших социальных инициатив получат административную, информационную, ресурсную и финансовую поддержку.

Подробная информация о победителях конкурса «Доброволец России», получивших премию 5 декабря, — в приложении.

Празднование Национального дня добровольца продолжилось концертом с участием Тимы Белорусских, Миши Марвина, Звонкий, Slame, AMCHI, НАZИМА, групп «Отпетые мошенники» и «Роднополисы».

Напомним, что Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения выбрано не случайно — именно отсюда ведёт своё начало история организованного волонтёрского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтёрских центров и «Волонтёры Победы»), и проведён первый тематический форум добровольцев. Форум объединил более 7 тысяч волонтёров из России и более чем 100 зарубежных стран.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтёрских центров.