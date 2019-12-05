Москва, , 16:02 — REGNUM Жители Москвы жалуются, что в правоохранительных органах слабо реагируют на обращение о деятельности «чёрных риелторов». Об этом 5 декабря заявила уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева на круглом столе в Москве.

«Когда приходят, обращаются с тем, что в полиции не принимают у них заявление. А это побуждает людей думать, что есть определённые связки между «чёрными риелторами» и правоохранительными органами, которые допускают, что отдельные люди остаются без крыши над головой, а отдельные люди лишаются жизни из-за работы «чёрных риелторов», — отметила Потяева.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо обеспечить неотвратимость наказания за преступления в сфере сделок с недвижимостью, отметила уполномоченная по правам человека в столице.

«Привлекать в качестве ответчиков регистраторов Росреестра и нотариусов в том числе для дачи объяснений. Это очень важные позиции, они будут защищать права граждан», — сказала Потяева.

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