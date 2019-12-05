Москва, , 15:19 — REGNUM Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) подала иск о взыскании долга размере 46,9 миллионов рублей с владельцев киноцентра «Соловей» на Красной Пресне. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба МОЭК в Twitter.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы. Кроме самого долга за подключение к системе теплоснабжения МОЭК намерена также взыскать неустойку в размере 2,2 миллионов рублей.

Предварительное заседание назначено на 13 января 2020 года.

«В соответствии с договором АО «Киноцентр» было обязано осуществить платеж, чего сделано не было. В связи с этим ПАО «МОЭК» ещё 6 сентября 2019 года направило в адрес АО «Киноцентр» претензию о взыскании задолженности на сумму более 46 миллионов рублей и неустойки более двух миллионов рублей», — уточнили в МОЭК.

До 28 ноября плата так и не была внесена, поэтому теплоснабжающая компания обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании суммы задолженности и неустойки.

Напомним, 4 декабря в Москве начался снос здания легендарного киноцентра «Соловей» на Красной Пресне.

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