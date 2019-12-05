Москва, 5 декабря 2019, 15:19 — REGNUM Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) подала иск о взыскании долга размере 46,9 миллионов рублей с владельцев киноцентра «Соловей» на Красной Пресне. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба МОЭК в Twitter.
Иск подан в Арбитражный суд Москвы. Кроме самого долга за подключение к системе теплоснабжения МОЭК намерена также взыскать неустойку в размере 2,2 миллионов рублей.
Предварительное заседание назначено на 13 января 2020 года.
До 28 ноября плата так и не была внесена, поэтому теплоснабжающая компания обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании суммы задолженности и неустойки.
Напомним, 4 декабря в Москве начался снос здания легендарного киноцентра «Соловей» на Красной Пресне.
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