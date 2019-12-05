Сочи, Краснодарский край, , 14:27 — REGNUM В четверг, 5 декабря по всей стране проходит Всероссийская акция «Добрые уроки», направленная на популяризацию ценностей добровольческой деятельности и развитие социальной активности среди детей. «Добрые уроки» проходят в более 10 000 образовательных организаций и 2 000 учреждений культуры по всей стране. В рамках акции участники смотрят документальный фильм «Волонтёры будущего», посвящённый детям-добровольцам, обсуждают истории его героев, узнают больше о добровольческой деятельности и возможностях участия в ней.

Национальный день добровольца (волонтёра) отмечается в России 5 декабря. В 2017 году праздник официально был учреждён Указом Президента Российской Федерации №572. И сегодня по всей стране в четвертый раз проходит Всероссийская акция «Добрые уроки», реализуемая Ассоциацией волонтёрских центров совместно с Российским движением школьников и АНО «Лаборатория социальных коммуникаций «Третий Сектор» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Акция популяризирует идеи добровольчества среди школьников и способствует развитию гражданского самосознания и активности молодёжи. Лидеры волонтёрских организаций, преподаватели, активисты-старшеклассники проводят познавательные уроки для учеников 4−10-х классов о ценности и пользе гражданской активности, рассказывают об истории добровольческого движения, презентуют современные социальные проекты.

С 2016 года традиционно «Добрые уроки» проходят во всех образовательных организациях нашей страны. За время проведения масштабной акции в ней уже приняли участие более 300 000 школьников.

В этом году Всероссийскую акцию «Добрые уроки» дополнил премьерный показ первой части документального фильма «Волонтёры будущего», снятого АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор». Зрители знакомятся с реальными историями о деятельности добровольцев нашей страны.

В мероприятиях акции в школах Сочи приняли участие почётные гости Международного форума добровольцев. В их числе — первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина, заместитель исполнительного координатора Программы «Добровольцы ООН» Тойли Курбанов, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, чемпион РФ по армейскому рукопашному бою, мастер спорта по боксу Эльдар Кенкерли, чемпион РФ по футболу, экс-защитник московского «Локомотива» и сборной страны Дмитрий Сенников, спортсмен-бобслеист Дмитрий Труненков, главный врач ГКБ №71 им. Жадкевича, ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников, основатель и капитан команды «Звездный Десант», автор проекта «#СпортивнаяСтрана» Злата Чепурная, а также главные герои фильма «Волонтеры будущего» — дети-добровольцы.

Вместе со школьниками гости «Добрых уроков» обсудили роль добровольческой деятельности в жизни общества, а также рассказали собственные истории о волонтёрской активности, поделились эмоциями от кинопросмотра и мнением о развитии добровольчества в стране.

«То волонтёрское движение, которое так активно развивается, делает нашу страну только лучше. Делая добро другим, становишься лучше и успешнее сам. Я надеюсь, что благодаря фильму, который сегодня ребята посмотрели, общению и примерам, которые они же сами приводили, больше мальчишек и девчонок заходят себя попробовать в роли волонтёров; захотят совершать добрые поступки и помогать людям. Им это точно поможет в жизни и в поиске новых друзей, профессии. Добровольческая деятельность — это «гимнастика» для души. То, что делают добровольцы, очень полезно для нашего развития», — сказал Алексей Комиссаров, проводивший урок в МОБУ СОШ №67 г. Сочи.

«Я считаю, что «Добрый урок» — это, прежде всего, великолепная возможность поговорить с детьми о том, что сегодня их волнует, чем наши дети дышат, а самое главное — донести до них необходимость доброго участия во всех делах, в том числе посредством кино. На «Добром уроке» есть необыкновенная атмосфера и эмоции, здесь раскрепощаются все: и те, кто проводит «Добрый урок», и дети. Я думаю, что они будут вспоминать, думать об этом, и наверное что-то в своей жизни пересмотрят. Вообще, то что «Добрые уроки» проходят в День добровольца — очень важно, потому что это даёт нам возможность стать добрее и сделать очень много добрых и нужных стране дел», — поделилась своими впечатлениями Татьяна Голикова, принявшая участие в «Добром уроке» в сочинской школе № 25.

Также она отметила, что волонтёрское движение и его постоянный прирост означает только одно — страна имеет очень хорошее социальное самочувствие, если люди приходят и хотят быть волонтерами.

Для проведения тематических уроков Ассоциация волонтерских центров и Министерство просвещения Российской Федерации подготовили методические материалы по проведению занятий о добровольчестве и благотворительности в образовательных организациях, с которыми можно ознакомиться на портале проекта в «Календаре образовательных событий».

Узнать подробнее о Всероссийской акции «Добрые уроки» можно на сайте проекта 5декабря.рф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения выбрано не случайно — именно отсюда ведёт своё начало история организованного волонтёрского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтёрских центров и «Волонтёры Победы»), и проведён первый тематический форум добровольцев.

Форум завершится вечером 5 декабря торжественным вручением премий победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019». Участниками мероприятия стали более 7 тысяч волонтёров из России и 120 зарубежных стран.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтёрских центров.