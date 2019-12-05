Москва, , 14:12 — REGNUM Самым привлекательным российским регионом, который жители страны выбирают для путешествий как на самолёте, так и на поезде, является Москва. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого аналитиками сервиса путешествий «Туту.ру».

Читайте также: Топ-25 лучших городов России для путешествий в 2020 году

Столицу России выбрали 27% пассажиров. Также в тройку популярных регионов вошли Краснодарский край (13%) и Санкт-Петербург (9%), сообщает газета «Известия». Также среди туристических предпочтений россиян — Крым, Ставрополье, Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская и Новосибирская области, Татария.

Также по теме: Самые востребованные туры на Новый год по России

Для поездок на поезде жители страны также чаще всего выбирают Москву. Следом идёт Северная столица и Кубань.

Добавим, что в исследовании учитывалась доля туристов, которые совершили поездки на самолётах и поездах с отправлением в 2018 и 2019 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснодарский край оказался одним из самых востребованных внутренних направлений на Новый год, наравне с Сочи и курортами Кавказских минеральных вод.

Читайте ранее в этом сюжете: Самые недорогие города России для путешествий осенью