Москва, , 14:10 — REGNUM Новый год следует встречать так же, как и 99% населения России — за столом с членами семьи и друзьями прослушивания выступление президента России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Новый год буду встречать: соберу свою семью, каких-то друзей, которые приедут ко мне в гости. Сяду за стол и буду слушать выступление президента. Так же, как встречает 99% нашего населения. Ничего в этом удивительно нет, мне кажется, это хорошая семейная домашняя традиция», — заявил Медведев.

Что касается загадывания желаний, то на счёт дня рождения я уже давненько желаний не загадывал. А на Новый год каждый человек в эти минуты всё-таки подспудно об этом думает — что нам новый год готовит? Но рассказывать об этом нельзя. Поэтому и я рассказывать не буду», — добавил он.