Москва, , 13:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего и Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева на пять лет. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее глава государства подписал закон, позволяющий неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного университета.

До этого президент РФ мог дважды продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ при достижении ими 65 летнего возраста, установленного в качестве предельного для замещения этой должности.

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