Варшава, , 13:15 — REGNUM Окружной суд в Гданьске приговорил к полутора годам лишения свободы и денежным выплатам в пользу потерпевшего двух граждан Польши, избивших студента с Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Томаш Адамски.

«На 1,5 года лишения свободы были осуждены 33-летний Марчин С. и 28-летний Адриан К., которые избили 20-летнего гражданина Украины. Кроме того, они должны выплатить солидарно потерпевшему 10 тысяч злотых (около 2,5 тысяч долларов — ред.) возмещения», — приводит слова пресс-секретаря «Польское радио».

Судья Роберт Студзенны признал их виновными в том, что они «избили свою жертву, действуя публично и без оснований, выразив тем самым пренебрежение к правопорядку».

Инцидент произошёл 21 декабря 2018 года в поезде Гдыня-Гданьск. Марчин С. И Адриан К. снимали на мобильный телефон 20-летнего студента с Украины. Когда он заметил это и попросил прекратить, они жестоко избили его, в том числе несколько раз ударили по голове пустой бутылкой от алкоголя.

По словам потерпевшего, его избили за то, что он разговаривал по телефону по-русски. По прибытию поезда на станцию Гданьск нападавшие сбежали через окно вагона, но вскоре были задержаны благодаря записям с камер наблюдения.

Прокуратура предъявила им обвинение в «применении насилия в связи с национальной и этнической принадлежностью потерпевшего». Как выяснилось, оба ранее привлекались к уголовной ответственности, в частности, за грабёж.

Приговором были не удовлетворены, как защита обвиняемых, так и прокуратура. Обе стороны собираются его обжаловать.