Таганрог, Ростовская область, , 11:25 — REGNUM Жителю Таганрога Ростовской области грозит штраф за ремонт дорожной ямы, которая образовалась пять лет назад. Местным властям не понравилось, что мужчина засыпал ухаб битым кирпичом. Об этом сообщается в социальных сетях.

«В Таганроге мой знакомый привёз битого кирпича, нанял двух ребят и засыпал яму, которая мешала жителям около пяти лет. Всё это на пересечение улиц Талбухина и Дзержинского. К нему приехали из администрации города и составили акт за незаконный вывоз мусора. Человек, который составлял акт, сказал, что через три дня ему вынесут приговор и оштрафуют», — написал подписчик паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM отмечает, что на карте убитых дорог, размещённой на сайте Общероссийского народного фронта, в Таганроге внесено более 120 транспортных артерий протяжённостью 54 километра, требующих ремонта, менее 25% из них включены в план ремонта муниципалитета.