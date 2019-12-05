Пекин, , 11:08 — REGNUM Шестеро обвиняемых несовершеннолетних в убийстве 15-летней девушки в 2018 году в городе Юйлинь провинции Шэньси были приговорены к срокам от трех лет до пожизненного тюремного заключения, сообщает 5 декабря газета China Daily.

Первый обвиняемый, 17-летний молодой человек по фамилии Ян был приговорен к пожизненному сроку и штрафу 5000 юаней за намеренное убийство и принуждение к занятию проституцией. Еще пятеро были приговоре от трех до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство, грабежи и кражи, сообщили в Юйлиньском промежуточном народном суде.

В сентябре 2018 года девушка была забита насмерть в городе Шэньму провинции Шэньси после того, как насильственно принуждалась к занятиям проституцией шестью несовершеннолетними. Власти поймали в ноябре 2018 года всех шестерых подозреваемых после убийства. Ими оказались молодые люди по фамилии Ян, Бай, Чжан, Хэ, Цяо и Ли. По информации суда, все они могут в течение десяти дней подать апелляцию в суд высшей инстанции.