Москва, , 10:16 — REGNUM В Москве в центрах госуслуг начала работу выставка посвященная Великой Отечественной войне и, в частности, битве за Москву (1941−1942 гг.) — «Контрнаступление: переломный момент», сообщается на портале мэра столицы.

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На выставка представлены ранее засекреченные документы. Впервые демонстрируются документы о работе спецшколы УНКВД по Москве и Московской области по подготовке разведывательных и диверсионных групп и др.

Выставка проводится в рамках проекта «Москва — с заботой об истории». Посетить её можно ежедневно в 20 столичных офисах «Мои документы». Вход свободный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) начал работать робот.

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