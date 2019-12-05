Аруша, Танзания, , 09:54 — REGNUM Начиная с января 2020 года ряд судов Танзании, в том числе и Верховный суд, начнут предоставлять гражданам интернет-услуги, среди них — возможность подать иск онлайн и узнавать о деталях дела вплоть до вынесения приговора. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление Верховного судьи Танзании.

Выступая на открытии обучающих семинаров для судей страны, профессор Ибрагим Джума заявил, что судебная система не может остаться в стороне и игнорировать растущую потребность во внедрении информационных технологий.

По информации издания, данные меры были приняты для обеспечения большей гласности и предотвращения нарушений. Кроме того, по словам Джумы, новая система поможет бороться с утерей материалов дел и отсутствием информации о точной дате слушаний.

«Использование информационных технологий также будет способствовать своевременному вынесению приговоров, а в случае задержек станет возможным проверить, где и кем было отложено рассмотрение дела», — заявил Джума.

Он добавил, что в новой системе будут принимать участие все суды Танзании, за исключением судов низшей инстанции.

По словам Джумы, все появляющиеся жалобы участники судебного процесса смогут подавать по единому номеру телефона.