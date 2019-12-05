Москва, , 07:08 — REGNUM Протоиерей Александр Абрамов заявил в ответ медиаменеджеру Дмитрию Киселёву, что суррогатное материнство РПЦ не приветствует, так как Церковь против деторождения любой ценой, эту позицию он озвучил 4 декабря в эфире телеканала «Спас».

Абрамов добавил, что суррогатное материнство не для всех, потому что это весьма дорогостоящая процедура.

Он заявил, что Церковь не против новых технологий.

«Очень продвинулись методы лечения, и Церковь не запрещает искусственную инсеминацию», — напомнил священнослужитель.

Однако появление ребёнка на свет — акт между матерью и отцом, и никаких других трактовок быть не может. Протоиерей назвал бесплодие одной из форм взаимодействия человека с Богом.

Абрамов пояснил, что члены Церкви, не могут использовать суррогатное материнство, так как это противоречит морали Церкви.

Священнослужитель сказал, что Церковь всегда была за дар жизни, никогда не прячется от дискуссии и приветствует научно-техническое развитие, она сострадает тем, кто не может забеременеть, и рада новым возможностям медицины. Однако протоиерей подчеркнул, что Церковь видит в суррогатном материнстве «тяжелейшие нравственные проблемы» и выступает против него.

Киселёв заявил о важности дискуссии с Церковью по этой теме. При этом медиаменеджер полагает, что социальная концепция РПЦ будут дополняться и сейчас «создаётся окно возможностей».

Суррогатное материнство разрешено в России Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан» (ФЗ-323) от 2011 года.

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что журналист, автор и ведущий телеканала «Россия 1"Дмитрий Киселёвполагает, что Русская Православная Церковь могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и семьи, желающие иметь детей. Киселёв заявлял, что РПЦ могла бы поменять своё мнение по суррогатному материнству

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