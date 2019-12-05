Новосибирск, , 05:11 — REGNUM В ближайшие несколько дней в Новосибирске будет не по зимнему тепло. По данным Западно-Сибирского гидромета, с 5 по 7 декабря в городе ожидаются неблагоприятные погодные условия: температура до +2 °С, мокрый снег, а 7 декабря — порывы ветра до 18 м/с.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, рано утром сегодня, 5 декабря, в Новосибирске было уже +1°С. По прогнозу на 5 декабря, температура ночью до — 9 °C, днём от — 1 до +1 °С. Ветер 3−8 м/с. Без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица.

В пятницу, 6 декабря, в городе будет ночью от 0 до — 2 °C, днём до +2 °С с небольшим понижением в течение дня. Ветер 6−11 м/с. Небольшой мокрый снег.

Температура 7 декабря ночью от — 7 до — 9 °C, днём от 0 до — 2 °C. Ветер 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Утром и днём — мокрый снег, метели.

В мэрии Новосибирска сообщили, что из-за возможного образования наледи, сосулек на зданиях, руководителей управляющих организаций и владельцев торговых и промышленных зданий попросили срочно принять меры по очистке крыш.