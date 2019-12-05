Менло-Парк, США, , 02:12 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Facebook отмечают пользователи по всему миру, 5 декабря следует из данных полученных специализированным сервисом Downdetector.

Нарушения стали регистрироваться около 01:25 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает от жителей США, Германии, Франции, Нидерландов и Испании. Самой распространенной проблемой, с которой столкнулись пользователи, являются сбои в работе новостной ленты (около 49% случаев). О полном отключении Facebook сообщают 21% пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября по всему миру произошел сбой в работе микроблогов Twitter.

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