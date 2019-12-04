Вашингтон, , 23:54 — REGNUM 39-й американский президент Джимми Картер выписан из больницы, сообщили 4 декабря в организации «Центр Картера».

Уточняется, что 95-летний Картер прошёл курс лечения от инфекции мочевыводящих путей в медцентре Phoebe Sumter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Картер в очередной раз попал в больницу 30 ноября. За несколько дней до этого он лежал в больнице в связи с плановой операцией по снижению внутричерепного давления.

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