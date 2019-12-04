Одесса, Украина, , 22:58 — REGNUM В Одессе объявлен траур в связи с пожаром в колледже, в результате которого погиб один человек и ещё более 20 пострадали. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Геннадий Труханов.

«Объявить 5, 6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса», — говорится в документе, опубликованном на странице мэра в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, днём 4 декабря в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар. По последним данным, погибла женщина-преподаватель, пострадали не менее 26 человек, включая 11 несовершеннолетних.

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