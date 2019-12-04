Киев, , 20:09 — REGNUM Местонахождение десяти человек устанавливают спасатели после пожара в колледже в украинском городе Одессе. Об этом 4 декабря сообщил на брифинге директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по ЧС Владимир Демчук.

Как заявил Демчук, в настоящее время проводятся мероприятия по определению местонахождения десяти человек, четверо из которых являются студентами колледжа.

Пожар на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник 4 декабря в 10:12 мск. Площадь пожара составила около четырёх тыс. кв. метров.

В результате пожара погибла преподаватель колледжа, она скончалась в больнице. Пострадали 21 человек, четверо учащихся колледжа доставлены в детскую областную больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 пострадавших в результате пожара в колледже в городе Одессе.

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