Рим, , 20:32 — REGNUM В 2019 году чуть менее полумиллиона жителей Италии не смогли купить себе необходимые лекарства из-за нехватки средств, передает Agenzia Italia в среду, 4 декабря, со ссылкой на профильное экспертное исследование Banco Farmaceutico.

За последние 7 лет число запросов на получение бесплатных лекарств выросло на 28% и превысило 1 млн заявок.

Кроме того, около 12 миллионов человек (20% населения страны) вынуждены ограничивать свои расходы на медицинские услуги, воздерживаясь, в том числе, от прохождения профилактических осмотров и посещения стоматологов.

Средние расходы каждого гражданина страны на свое здоровье составляют 816 евро в год.