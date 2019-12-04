Екатеринбург, , 18:46 — REGNUM Умерший художник Ролен Андрианович Шеин был выдающимся человеком, и необходимо довести до конца борьбу за возвращение его памятника — Краснознамённой группы и ордена Ленина — в Екатеринбург. Об этом заявил представитель местного отделения движения «Суть времени» Артём Брусницын корреспонденту ИА REGNUM.

Общественник был опечален смертью художника-конструктора. По мнению Брусницына, Шеин являлся, «может быть, последним из великих художников великой эпохи».

Активист напомнил, что Ролен Андрианович вместе с общественными силами боролся за возвращение варварски демонтированной Краснознамённой группы с орденом Ленина, которую Шейн создал в 1974 году. До возвращения памятника не дожили ни автор эскизного проекта Галина Охлупина, ни бывший в 1973−74 годах главным инженером завода имени Калинина Александр Тизяков.

«Получается, теперь вернуть Краснознаменную группу — это значит отдать дань и их памяти тоже», — считает Брусницын.

Как сообщало ИА REGNUM, легендарный художник Ролен Шеин скончался 2 декабря 2019 года в возрасте 93 лет. Невзирая на продолжительную болезнь, Ролен Андрианович не поступался принципами и продолжал активно участвовать в общественной жизни города.

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