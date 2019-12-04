Ульяновск, , 17:24 — REGNUM Ульяновской области планируют создать анимационную лабораторию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадкой станет литературный музей «Дом Языковых», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Музей стал первым учреждением культуры в регионе, где установлен набор реабилитационного оборудования для слабовидящих людей и с нарушениями двигательной активности. Здесь появились специализированные аудиогиды, сенсорные столы для рисования песком, световой стол для рисования на воде, мольберты и мультстанки для создания анимации.

В музее отмечают, что оборудование позволит не только расширить спектр оказываемых услуг, но и будет способствовать творческому раскрытию детей, их адаптации.

«Специальные мультстанки дадут возможность ребятам делать анимационные кукольные ролики методами бумажной и пластилиновой перекладки. Благодаря поступившему оборудованию, мы также планируем запустить работу анимационной лаборатории, где будут организованы мастер-классы по созданию мультфильмов», — отметил директор музея Олег Москаленко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2020 года в Ульяновской области будет действовать круглогодичный лагерь для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Планируется, что в нём будут отдыхать около 1 тыс. детей в год. В настоящее время проводятся ремонтные работы, лагерь будет оснащён реабилитационным оборудованием.

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