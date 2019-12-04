Ульяновск, , 12:48 — REGNUM С 2020 года в Ульяновской области будет действовать круглогодичный лагерь для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Планируется, что в нём будут отдыхать около 1 тыс. детей в год, сообщает министерство семейной, демографической и социальной политики Ульяновской области.

В следующем году в Мелекесском районе региона запустят круглодичный лагерь для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Лагерь будет называться «Моя любимая дача» и создаётся для развития детского туризма. В настоящее время проводятся ремонтные работы, лагерь будет оснащён реабилитационным оборудованием. При семидневной смене планируется охватить около 1 тысячи детей с ОВЗ в год.

По данным министерства, в регионе проживают более 116 тыс. инвалидов, в том числе 5,5 тыс. детей-инвалидов. Услуги по реабилитации оказывают три реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, три центра социального обслуживания, два детских дома-интерната. Кроме того, во всех 24 муниципальных образованиях открыты микрореабилитационные центры для детей и молодых людей с ОВЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для маломобильных групп населения остаются недоступными свыше 9 тыс. объектов социальной инфраструктуры. В прокуратуре региона также отмечали, что транспортная инфраструктура не приспособлена для её надлежащего использования инвалидами.

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