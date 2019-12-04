Москва, , 16:55 — REGNUM В Москве внедрят новый стандарт онкологической помощи пациентам. Соответствующее решение было принято по итогам круглого стола с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В мероприятии приняли участие главные врачи профильных стационаров и ведущие врачи-онкологи столицы. По итогам обсуждения был принят ряд решений. В частности — внедрить новый стандарт онкологической помощи. При помощи этой меры планируется сократить время постановки диагноза, а также повысить его точность и быстрее начинать лечение.

Кроме того, было решено расширить программу обеспечения новейшими таргетными и иммунными лекарственными препаратами с 6 до 10 локализаций рака. В программу включат препараты, предназначенные для лечения ещё четырёх локализаций — рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.

Помимо этого, на мероприятии обсудили вопросы развития Онкологической службы Москвы, в том числе планы открытия трёх новых центров лучевой терапии, четырёх новых онкодиспансеров и ряда профильных отделений в крупнейших городских больницах.

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