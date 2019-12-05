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Война. Хроника 1941-1945 гг Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 5 декабря: Красная Армия начала контрнаступление под Москвой.

5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии под Москвой, которое включало в себя пять наступательных операций: Клинско-Солнечногорскую, Калининскую, Тульскую, Елецкую и Калужскую.

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