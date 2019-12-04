Ростов-на-Дону, , 16:06 — REGNUM В период новогодних каникул в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области будет организовано дежурство сотрудников. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Майер, передаёт ИА REGNUM.

«Все обращения в диспетчерскую службу будут оперативно обрабатываться и находиться на контроле до полного решения», — сказал чиновник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области для работы в зимний период сформирована 1 тыс. 121 аварийная бригада численностью 4,1 тыс. человек и 1,1 тыс. единиц спецтехники.

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